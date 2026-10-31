Германия продлила временную защиту для украинцев, но есть нюанс

Германия продлила временную защиту украинцев до 2028 года

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Временная защита в Германии продлена для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2028 года, однако для вновь прибывших военнообязанных мужчин предусмотрены изменения.

Соответствующее постановление опубликовал Федеральный вестник Германии Bundesgesetzblatt.

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Военнообязанным украинцам, претендующим на статус временной защиты в Германии, необходимо документально подтвердить законность своего статуса, предоставив документы, удостоверяющие отсутствие военных обязанностей или законное освобождение от них.

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Если мужчина не может подтвердить выполнение установленных требований, германские органы имеют право отказать ему в предоставлении временной защиты.

Отдельное положение немецкого постановления касается граждан, въехавших в страну после 5 августа 2026 года.

К военнообязанным лицам, в отношении которых нет подтверждения выполнения их воинских обязанностей, специальные правила временного пребывания без удостоверения больше применяются.

Эти ограничения не распространяются на украинцев, находящихся на территории Германии до вступления в силу новых положений, вступивших в силу 9 октября 2026 года. То есть, для продления срока действия статуса таких требований не применяется. Это правило действует даже в том случае, когда мужчина стал военнообязанным после получения статуса беженца.

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Напомним, польская партия «Право и справедливость» (PiS) подготовила резонансный законопроект, предусматривающий принудительное выдворение из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих официального трудоустройства.

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