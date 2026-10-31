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Германия продлила временную защиту для украинцев, но есть нюанс
Продление временной защиты до марта 2028 года основывается на решении Совета Европейского Союза от 30 июля 2026 года. Оно предполагает сохранение механизма поддержки людей, покинувших Украину из-за российского вторжения.
Временная защита в Германии продлена для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2028 года, однако для вновь прибывших военнообязанных мужчин предусмотрены изменения.
Соответствующее постановление опубликовал Федеральный вестник Германии Bundesgesetzblatt.
Военнообязанным украинцам, претендующим на статус временной защиты в Германии, необходимо документально подтвердить законность своего статуса, предоставив документы, удостоверяющие отсутствие военных обязанностей или законное освобождение от них.
Если мужчина не может подтвердить выполнение установленных требований, германские органы имеют право отказать ему в предоставлении временной защиты.
Отдельное положение немецкого постановления касается граждан, въехавших в страну после 5 августа 2026 года.
К военнообязанным лицам, в отношении которых нет подтверждения выполнения их воинских обязанностей, специальные правила временного пребывания без удостоверения больше применяются.
Эти ограничения не распространяются на украинцев, находящихся на территории Германии до вступления в силу новых положений, вступивших в силу 9 октября 2026 года. То есть, для продления срока действия статуса таких требований не применяется. Это правило действует даже в том случае, когда мужчина стал военнообязанным после получения статуса беженца.
Напомним, польская партия «Право и справедливость» (PiS) подготовила резонансный законопроект, предусматривающий принудительное выдворение из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих официального трудоустройства.