Германия согласовала кандидатуру нового посла в Берлине: кто им стал и что о нем известно

Отметим, что Алексей Макеев заменит на должности Андрея Мельника, занимавшего эту должность в течение длительного времени – с 2014 года.

Об этом сообщают немецкие издания, такие как Welt am Sonntag и Spiegel.

По информации Welt am Sonntag, новый посол официально вступит в должность от 14 октября. До этого времени руководством украинского посольства будет заниматься еще нынешний дипломат Андрей Мельник. После этого он вернется в Украину и станет замминистра иностранных дел Украины.

Что известно о дипломате

Алексей Макеев на дипломатической службе с 1996 года. Алексей работал в украинских дипломатических представительствах Швейцарии и Германии. С 2014 по 2020 год возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по санкциям. По информации RTL, он хорошо владеет немецким и английским языками. Также Макеев говорит на испанском и французском. Раньше он работал в Берлине и Берне.

Алексей женат на Елене Макеевой, которая некоторое время занимала должность заместителя министра финансов. Также она занимается предпринимательской деятельностью, в частности, деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения. У супругов есть дочь Анастасия. Она живет в французском Страсбурге, где учится в местном университете.

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