Германия упростила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Теперь украинцы смогут пересекать немецкую границу по общим правилам.

С воскресенья, 9 января, Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска. Теперь украинские туристы будут путешествовать в страну по общим правилам въезда.

Об этом пишет DW.

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С 9 января к путешественникам из Украины в Германию не будут применяться специальные правила въезда. Украинцы смогут пересекать немецкую границу по общим правилам. В частности, теперь все лица старше 6 лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

Ранее въезд в Германию был возможен только при острой необходимости или при наличии сертификата полного курса (по крайней мере 2 дозы) вакцинации против COVID-19. При этом перед прибытием в страну необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при пересечении границы.

Кроме того, те, кто имел право на въезд в ФРГ, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный срок самоизоляции. Досрочно выйти из карантина можно было только на пятый день после приезда по негативным результатам второго теста.

Соответствующие ограничения действовали для украинцев с 10 октября 2021 года.

Всю актуальную информацию о пересечении границы стран мира можно найти по ссылке.

Напомним, Черногория ужесточила правила въезда для украинцев. Со 2 января 2022 года попасть в страну не могут те, кто не переболел COVID или привился более полугода назад.

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