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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Германия выдала Украине пограничника, убившего военного во время побега

Мужчину подозревают в убийстве военнослужащего, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдовой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пограничнику заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Пограничнику заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Германия экстрадировала в Украину пограничника, подозреваемого в убийстве военнослужащего при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой. После инцидента мужчина уехал за пределы Украины.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Установлено, что 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси, в котором четверо военнослужащих, покинувших учебную часть, направлялись к границе с Молдовой. Они планировали незаконно пересечь его пешком.

«Автомобиль остановили примерно в 15 км от границы. Двое пассажиров попытались скрыться. Один из них был задержан, а за другим продолжили преследование. Задержанный остался под наблюдением пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, военнослужащий выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял угрозы жизни или здоровью других людей. От ранений мужчина погиб на месте. Через несколько дней пограничник незаконно пересек украинскую границу и уехал в Германию.

Военнослужащему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

После объявления в международный розыск 19 октября 2026 года, его передали украинской стороне на границе с Польшей.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на украинско-молдавской границе во время преследования пограничниками погиб 23-летний харьковчанин, пытавшийся незаконно пересечь государственный рубеж. Другого мужчину задержали.

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