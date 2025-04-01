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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1025
Время на прочтение
1 мин

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины: названа сумма

Бербок подчеркнула, что важно продемонстрировать прочную поддержку нашего государства.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаг Германии

Флаг Германии / © pixabay.com

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. Его сумма составила 11 млрд евро.

Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, прибывшая с визитом в Киев.

Как отмечается, 3 млрд поступят в этом году, еще 8,25 млрд - в течение 2026-2029 годов.

Также известно, что страна предоставит дополнительные 130 млн евро поддержки. Их направят на гуманитарные нужды.

Дата публикации
Количество просмотров
1025
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