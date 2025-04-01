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Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины: названа сумма
Бербок подчеркнула, что важно продемонстрировать прочную поддержку нашего государства.
Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. Его сумма составила 11 млрд евро.
Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, прибывшая с визитом в Киев.
Как отмечается, 3 млрд поступят в этом году, еще 8,25 млрд - в течение 2026-2029 годов.
Также известно, что страна предоставит дополнительные 130 млн евро поддержки. Их направят на гуманитарные нужды.