Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины: названа сумма

Флаг Германии / © pixabay.com

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Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. Его сумма составила 11 млрд евро.

Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, прибывшая с визитом в Киев.

Как отмечается, 3 млрд поступят в этом году, еще 8,25 млрд - в течение 2026-2029 годов.

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Также известно, что страна предоставит дополнительные 130 млн евро поддержки. Их направят на гуманитарные нужды.