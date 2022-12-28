Германия закупила для Украины около 480 генераторов, половину уже отправили

Германия закупила около 480 электрогенераторов для Украины. Почти половина из них уже прибыла на место назначения.

Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В общем Германия закупила около 480 электрогенераторов, 196 из которых уже доставили в Украину "для стабилизации энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак".

"Мы вносим наибольший вклад среди стран ЕС в этой сфере. Это же касается эвакуации раненых и пострадавших", — заявил глава МВД Германии Нэнси Фезер.

По его словам, с помощью немецкой стороны уже эвакуированы 600 человек, многие из которых были тяжело ранены и сейчас получают медицинскую помощь в Германии.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что получили 8 генераторов от германского Федерального агентства по технической помощи (THW) и посольства Германии.

Напомним, после того, как США обязались предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, правительство Германии также проверит, что может сделать для усиления украинского ПВО.

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