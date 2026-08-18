"Герои должны возвращаться домой": в Украине перезахоронили Евгения Коновальца (фото, видео)

Перезахоронение Евгения Коновальца

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Сегодня на Национальном военном мемориальном кладбище вблизи Киева произошло перезахоронение останков Евгения Коновальца — полковника Армии УНР и основателя Организации украинских националистов (ОУН), а также создателя Сечевых Стрельцов, самого боеспособного подразделения УНР.

На месте событий находилась корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

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Под Киевом произошло перезахоронение Евгения Коновальца: фото и видео

На перезахоронение собрались десятки человек — военные, духовенство, украинские политики и чиновники.

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Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил иностранных дипломатов за возвращение останков Евгения Коновальца и пожелал, чтобы все украинские герои возвращались домой.

Военные вынесли гроб с останками героя и развернули над ним украинский флаг. После почтения памяти заиграл гимн Украины.

После этого состоялся чин благословения и освящения.

Дата публикации 09:31, 18.08.26 Количество просмотров 8 В Украине торжественно перезахоронили основателя ОУН Евгения Коновальца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба Евгения Коновальца была героической и трагической одновременно:

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«Будто символ всего того периода нашей истории. Коновалец родился во времена, когда на украинской земле царили чужие государства и империи. Всю сознательную жизнь он боролся за то, чтобы Украина добилась реальной независимой силы. Он сражался поступками. Убеждал силой вывода. И думал тогда реалистично, когда многим было удобнее оставаться в плену тех или иных химер».

Евгений Коновалец выступал за то, что сильное государство нуждается в сильной армии. Его победы и опыт до сих пор вдохновляют украинских воинов. Зеленский добавил, что к большому сожалению тогда у украинских деятелей не хватило мудрости, единства и силы, чтобы построить настоящие связи с миром.

«Но время в Украине наступило. Мы защитили Независимость в стране и право быть собой. Уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги. Только наше государство, только Украина будет выбирать национальный путь».

Зеленский добавил, что сейчас, помня украинскую освободительную борьбу, украинцы точно знают, какие ошибки нельзя допускать и на чем нужно сосредотачиваться.

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«Полковник Коновалец вернулся именно в ту Украину, ради которой он боролся и которой хотел. Украина сильная, суверенная, самостоятельная, которая уважает, развивающая свою армию, одну из самых сильных, не только в Европе, но и в мире, у которой на шевронах наш герб, наш трезубец. Украина, которая стала творцом собственной истории».

Зеленский подчеркнул, что в эти дни Киев наполняется особым значением из-за возвращения полковника. За этим, по его словам, стоит непростая работа большой команды и усилия всех, кто защищает и бережет украинское.

Отдельно президент выразил благодарность украинской общине в Канаде, в частности, Украинскому национальному объединению и всем патриотам, которые десятилетиями хранили память о Коновальце и месте его захоронения. Также он поблагодарил всех в стране, кто объединился ради чествования национальной истории, команды офиса, историков, дипломатов и сотни неравнодушных людей, для которых возвращение полковника в Украину было делом чести.

Зеленский заметил, что многие выдающиеся украинские личности до сих пор покоятся за пределами родины, и заверил, что государство сделает все возможное, чтобы вернуть на родную землю каждого и каждую из настоящих украинских героев. Он назвал это благородной целью и обязанностью перед теми, кто воевал за независимость страны.

В заключение президент отдал честь полковнику Евгению Коновальцу и всем украинским героям.

В Киев привезли часы и паспорт Евгения Коновальца

Напомним, в 2017 году в Музей революции 1917-1921 годов, расположенный в Доме учителя в Киеве, передали из архива Организации украинских националистов личные вещи и документы полковника армии УНР Евгения Коновальца.

Среди ценных экспонатов — паспорт и часы, которые остановились во время смерти деятеля во время его убийства. Более 70 лет эти реликвии хранили главы ОУН, передавая их по наследству, пока из Канады они не попали в Украину после провозглашения ее независимости.

Экспозицию символически разместили в здании, где 100 лет назад работала Центральная Рада, и куда Коновалец лично заходил на совещания к Грушевскому и Винниченко. Именно во время революции он сумел организовать первые подразделения Сечевых стрельцов, которые стали образцом боеспособности, выполняли функции национальной гвардии по охране правительственных построек и впоследствии вошли в состав первой украинской армии.

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