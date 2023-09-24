Героическая пенсионерка на Херсонщине спасла троих раненых бойцов ВСУ: видео

В подвале своего дома женщина прятала украинских воинов от оккупантов почти два месяца.

В одном из оккупированных сел в Херсонской области пенсионерка София Белая спасла троих раненых украинских воинов. Она прятала их от оккупантов в подвале своего дома месяц и три недели.

Ее рассказ об этом поступке опубликовала на своей странице в Facebook Римма Филиппенко.

По словам женщины, раненых бойцов она прятала в подвале дома месяц и три недели. София признается, что очень боялась, но спасала ребят. Оккупанты тогда ходили по улице от дома к дому и спрашивали, есть ли чужие. Наведывались и в ее дом и даже выстрелили ей в окно.

Когда российские захватчики заявили, что разместятся в ее доме, героическая пенсионерка одного за другим увезла раненых воинов в Белозерку. Одного из них под видом своего сына, свидетельство о рождении которого у нее было.

Здесь еще некоторое время их прятали, пока 11 ноября 2022 года этот населенный пункт не освободили ВСУ.

Теперь, по словам женщины, все трое продолжают служить в Силах обороны Украины.

Пенсионерка на Херсонщине спасла троих раненых бойцов ВСУ

Напомним, в городе Скадовске Херсонской области оккупационные российские власти публично казнили 56-летнюю Татьяну Мудренко, которая поддерживала Украину.

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