"Героически воюют с соснами в лесах Луганщины": СБУ показала видео с телефона кадыровца-тиктокера

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину.
Из его содержимого, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тик-ток войсками".
"Ведь вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы путина" героически воюют с… соснами в лесах Луганщины", — сообщили в СБУ.
В спецслужбе говорят, что кадыровцы неоднократно снимают по несколько дублей с выстрелами из РПГ, чтобы получились "яркий" ролик и "масштабное сражение".
"Посмотрите сами…20 секунд в "тик-ток" – и ты почти выиграл войну в трех соснах", — подытожили в СБУ.
Напомним, что ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.
Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлетелись вдребезги. Бой длился 19 секунд.
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