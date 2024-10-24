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Героические 86 дней: Винница стала четвертым городом, принявшим выставку об обороне Мариуполя

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Героические 86 дней: Винница стала четвертым городом, принявшим выставку об обороне Мариуполя

Винница стала четвертым городом, после Киева, Одессы и Николаева, где открылась выставка «Мариуполь: 86 дней обороны», отражающая события героической борьбы Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России. Выставку презентовали на Европейской площади, и она продлится до конца недели.

Экспозицию уже посетили защитники Мариуполя, родные пленников и семьи погибших героев, для которых эти события имеют особое значение. Выставка вызвала глубокие эмоции, ведь каждый из них лично пережил потери и боль, оставшиеся в сердце после трагических событий борьбы за город.

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"Это очень важно напоминать постоянно, потому что там погибло очень много людей, мирных людей, детей. Наши мужчины там погибли, защитники Мариуполя. Мой муж сейчас находится в плену. Поэтому мы постоянно напоминаем всему миру, обществу, что мы должны продолжать бороться за каждая жизнь" – рассказывает Светлана, жена защитника Мариуполя.

Организатором выставки «Мариуполь: 86 дней обороны» выступает проект Рината Ахметова «Сердце Азовстали», оказывающий всемерную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям. Выставка является частью масштабного проекта «М86 – Летопись обороны Мариуполя», цель которой – честь героического сопротивления города через свидетельства тех, кто принимал непосредственное участие в этих событиях. Хронологически упорядоченные правдивые истории воспроизводят события из-за личных переживаний и мужественных поступков защитников. Целью проекта является не только сохранение памяти, но и донесение мира невероятной стойкости и отваги защитников Мариуполя.

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“Основатель проекта “Сердце Азовстали” Ринат Ахметов поставил перед нами задачу — это сохранение памяти и честь героического подвига защитников Мариуполя. Поэтому было решено создать летопись обороны — правдивые свидетельства о защите города от непосредственных участников этих событий. Далее на основе летописи была создана выставка. Мы уверены, что она станет мощным инструментом в адвокационной деятельности. Мы должны делать все возможное, чтобы как можно скорее наши ребята вернулись домой” — говорит директор ОО “Сердце Азовстали” Ксения Сухова.

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Общественная организация «Сердце Азовстали» планирует презентовать выставку за границей, чтобы напомнить миру о героической обороне Мариуполя и привлечь международное сообщество к поддержке возвращения «стальных защитников» домой

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