«Героизация сменяется дискредитацией»: Биденко о Кейсе Залужном и Telegram
Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко заявил, что история с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным является показательным примером того, как анонимные Telegram-каналы способны резко менять общественные нарративы — от героизации до дискредитации.
Об этом он написал в блоге для Украинской правды.
«История с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Те же анонимные каналы, еще недавно его буквально боготворившие, впоследствии так же легко изменили тональность и перешли к дискредитации. Героизацию сменили токсичные "инсайды" и намеки. И ни за одним из этих разительных разворотов – никакой ответственности», — отмечает Биденко.
По его словам, именно такие кейсы демонстрируют, что Telegram в Украине превратился в один из ключевых инструментов манипуляции общественным мнением.
Здесь легко усилить одну тему, полностью замолчать другую или подать событие под нужным углом, вызвав страх, возмущение или эйфорию. Человек листает ленту и думает, что видит реальную картину дня – хотя на самом деле получает уже отредактированную реальность, подобранную под конкретного заказчика», – считает он.
Биденко отмечает, что ключевая проблема заключается в анонимности большинства Telegram-каналов, что делает невозможным установление ответственных за информационные кампании.
Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического собственника в публичном поле нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации», — отметил он.
По мнению эксперта, государство должно вмешаться, однако не путем ограничения свободы слова, а посредством установления прозрачных правил работы рынка.
Среди таких шагов он называет регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, обязательное раскрытие рекламы и платного контента, а также введение налоговой ответственности.
"Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act", - подчеркнул Биденко.