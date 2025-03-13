Герой из Украины: как военный спас жизнь раненого в Венеции

В Венеции украинский военный спас мужчину, получившего ножевые ранения во время стычки.

Об этом рассказал сам боец разведбата Третьей штурмовой Янис в эфире "Завтрак с 1+1".

Он находился в Италии и стал свидетелем происшествия. По его словам, это произошло у моста Риальто.

Он увидел, как раненый парень истекал кровью, а местные пытались помочь, используя поясной ремень. Однако они совершили несколько ошибок: оставили посторонние предметы в карманах и не смогли правильно наложить импровизированный жгут.

“Муж уже был бледен, и ему очень повезло, что у меня была аптечка. Я наложил турникет, попросил местных помочь достать перчатки и воду. После этого стабилизировало его состояние”, – рассказал военный.

Мужчина несколько раз терял сознание, но его удалось привести в сознание.

Интересно, что итальянцы были удивлены навыками украинца и сначала решили, что он американский военный.

“Меня спросили, я врач. Потом полиция и медики решили, что я военный из США. Я ответил, что я украинец", – поделился Янис.

Инцидент вызвал большой резонанс в Венеции. Украинца отметил мэр города Луиджи Бруньяро, который пригласил его в административный дворец Ка Фарсетти и вручил награду за героический поступок.

"Меня приняли очень тепло, услышали много слов поддержки не только в мой адрес, но и в адрес Украины", — рассказал военный.

Впоследствии стало известно, что раненый – мигрант из Туниса, но больше информации о его состоянии нет. Украинец также рассказал, что всегда носит с собой аптечку и два турникета, даже во время коротких поездок.

“Я так чувствую себя безопаснее. Это позволяет меньше волноваться, зная, что смогу помочь себе и другим», – сказал он.

К слову, во время случая с военным был его маленький сын, которого он пытался отвлечь, чтобы тот не видел раненого.

Сам Янис родом из Кривого Рога, Днепропетровской области. До полномасштабного вторжения он работал в школе, где преподавал географию и историю, а также помогал учащимся сориентироваться в учебном процессе.

Со многими своими учениками он в хороших отношениях и некоторые из них также вступили в ряды ВСУ.

Напомним, как мы сообщали ранее, во время отпуска в Венеции украинский военный спас жизнь раненому мужчине. Он оперативно оказал медицинскую помощь, остановив критическое кровотечение после ножевого приступа.

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