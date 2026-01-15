Герой мема "Мне нравиться, как оно горит" мобилизовался в ВСУ (видео)

«Полтавский поджигатель» Виталий Чепурко / © скриншот с видео

Легендарный «полтавский поджигатель» Виталий Чепурко, чья фраза о пожарах стала культовым мемом, официально подтвердил свое вступление в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина записал видеообращение прямо из учебного центра.

Соответствующее видео распространил полтавский паблик.

«Вы спросите, куда исчез поджигатель. Никуда я не исчезал. Я пошел добровольно служить в ряды ВСУ. Пока еще учений нет. Принесу присягу и буду учиться воевать против… ну вы поняли, против кого», — рассказал в обращении Чепурко.

15.01.26

«Полтавский поджигатель» — кто это такой?

Под прозвищем «полтавский поджигатель» известный житель Полтавы Виталий Чепурко. Он приобрел сомнительную славу после серии поджогов в городе и благодаря фразе, которая впоследствии превратилась в Интернет-мем: «Мне нравиться, как оно горит…».

Мужчина занимался поджогами входных дверей в многоквартирных домах, после чего быстро исчезал с места происшествия. По имеющейся информации, только в 2007 году он поджег не менее 28 дверей.

После задержания правоохранители поинтересовались мотивами его действий. Ответ Чепурко зафиксировали на видео, которое впоследствии широко разошлось по Сети. На записи он объясняет свои поступки так: «Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Люди в шоке, глаза аж вылезают у них. А мне это по приколу: смотрю, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь».

Из открытых источников известно, что ранее мужчина неоднократно отбывал наказание за кражи. После серии поджогов в 2011 году суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. После освобождения из мест заключения Чепурко заявлял о намерении изменить свою жизнь.

Напомним, в январе этого года в Полтаве полиция задержала Чепурко после анонимного звонка с угрозами начать новую серию поджогов квартир. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и составили административный протокол за мелкое хулиганство, одновременно отметив, что реальных случаев возгораний не зафиксировано.