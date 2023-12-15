Герой мемов "четкий паца" впервые стал отцом: трогательное видео встречи с малышом

Герой мема "четкий паца" из Ровно, который сейчас защищает Украину на фронте, впервые стал отцом.

У Ивана Мартынова родилась дочь.

Девочку, появившуюся на свет 11 декабря, назвали Викторией. Радостной новостью поделилась жена защитника в своем TikTok. Ольга показала бирку, где указано, что ребенок родился с весом 2900 граммов и ростом 50 см.

Увидеть первенца Мартынов смог лично спустя всего несколько дней. Защитник пришел к любимой в роддом с большим букетом цветов. На видео видно волнение новоиспеченного отца.

В комментариях поклонники пары засыпали их поздравлениями с пополнением в семье:

Это не мерзость, это счастье! Сил вам

С четкого пацы в папу! Поздравляю

Поздравление четкому паце и его семье. Пусть малышка растет в любви и мире

Счастья вам! А вашему маленькому солнышку здоровья, счастливого детства под мирным украинским небом

Заметим, что Иван и Ольга поженились 8 апреля в этом году. С хмельничанкой звезда Сети познакомился на Новый год.

Иван Мартынов с женой Ольгой / Фото: instagram.com/instavanyok

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Мартынов служит в рядах ВСУ с 2016 года. Он участвовал в Революции Достоинства, где сражался с "беркутовцами". После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где стал волонтером. Сейчас он старший стрелок и парамедик 68-й отдельной егерской бригады.

Напомним, невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого. Стало известно, что именно они учудили.

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