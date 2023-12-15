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Герой мемов "четкий паца" впервые стал отцом: трогательное видео встречи с малышом

Герой мемов "четкий паца" впервые стал отцом: трогательное видео встречи с малышом

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
956
Время на прочтение
2 мин
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Герой мемов "четкий паца" впервые стал отцом: трогательное видео встречи с малышом

Иван Мартынов с женой Ольгой / Фото: instagram.com/instavanyok

У звезды Сети родилась дочь.

Герой мема "четкий паца" из Ровно, который сейчас защищает Украину на фронте, впервые стал отцом.

У Ивана Мартынова родилась дочь.

Девочку, появившуюся на свет 11 декабря, назвали Викторией. Радостной новостью поделилась жена защитника в своем TikTok. Ольга показала бирку, где указано, что ребенок родился с весом 2900 граммов и ростом 50 см.

Увидеть первенца Мартынов смог лично спустя всего несколько дней. Защитник пришел к любимой в роддом с большим букетом цветов. На видео видно волнение новоиспеченного отца.

@martynova2023 #моя вселенная #моя жизнь❤️ #миянгол #маленькоечудо #маленькаялюбовь #чёткийпаца #большелюбовь ♬ Ты мой огонь — ANNA

В комментариях поклонники пары засыпали их поздравлениями с пополнением в семье:

  • Это не мерзость, это счастье! Сил вам
  • С четкого пацы в папу! Поздравляю
  • Поздравление четкому паце и его семье. Пусть малышка растет в любви и мире
  • Счастья вам! А вашему маленькому солнышку здоровья, счастливого детства под мирным украинским небом

Заметим, что Иван и Ольга поженились 8 апреля в этом году. С хмельничанкой звезда Сети познакомился на Новый год.

Иван Мартынов с женой Ольгой / Фото: instagram.com/instavanyok / ©
Иван Мартынов с женой Ольгой / Фото: instagram.com/instavanyok

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Мартынов служит в рядах ВСУ с 2016 года. Он участвовал в Революции Достоинства, где сражался с "беркутовцами". После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где стал волонтером. Сейчас он старший стрелок и парамедик 68-й отдельной егерской бригады.

Напомним, невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого. Стало известно, что именно они учудили.

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Дата публикации
Просмотры
956
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