Герой Украины Николюк возглавил стратегическое командование на востоке — что о нем известно

Генерал-майор Виктор Николюк / © Министерство обороны Украины

Новым командующим Оперативного командования «Восток» стал генерал-майор Виктор Николюк — военный с боевым опытом и званием Героя Украины.

Об этом сообщают источники в Генеральном штабе ВСУ, передает «Главком».

В этой должности он сменил бригадного генерала Дмитрия Братишко. ОК «Восток» отвечает за оборону значительной части территории Украины, в частности, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областей. Штаб командования находится в Днепре.

Кто такой Виктор Николюк

У Виктора Николюка многолетний опыт службы в Вооруженных силах Украины. Он родился в 1975 году в Кировоградской области, получил военное образование в Харьковском танковом училище, а впоследствии — в Национальном университете обороны Украины.

За время карьеры Николюк прошел путь от командира подразделений к руководящим должностям в армии. Он возглавлял 92-ю отдельную механизированную бригаду, работал начальником штаба 93-й ОМБр, а также руководил 169-м учебным центром «Десна».

В период 2021-2023 годов он был командующим Оперативного командования «Север». Именно под его руководством украинские силы сдерживали наступление российских войск в Черниговской области в первые месяцы полномасштабного вторжения.

С начала войны, 2022, Николюк находился в Конотопе и координировал действия защитников на северном направлении, участвуя в боевых операциях. За эти заслуги в марте 2022 ему было присвоено звание Героя Украины.

После этого он занимал должность командующего Командованием подготовки Сухопутных войск, а также работал в составе оперативно-тактической группировки «Донецк». В конце 2025 года возглавил 20-й армейский корпус в рамках реформирования структуры ВСУ.

Назначение Николюка на должность командующего ОК «Восток» проходит на фоне продолжения боевых действий на востоке Украины, где сосредоточены одни из самых сложных участков фронта.

В прошлом году говорилось, что в командовании оперативно-тактической группировки войск «Донецк» произошли изменения. Бригадный генерал Александр Тарнавский покинул свой пост, а генерал-майор Виктор Николюк, до этого являвшийся начальником штаба этой же группировки, занял его должность.