"Герой Украины" разработал инновационный костюм защиты от дронов

Майор Олег Ширяев / Фото: 225-й штурмовой полк

Реклама

Украинский майор Олег Ширяев разработал инновационный защитный костюм для эффективной защиты солдат от опасности атак дронов. Эта передовая разработка направлена на защиту его побратимов от опасных металлических осколков и взрывных эффектов.

Об этом пишет издание Telegraph.

Майор Олег Ширяев, один из известнейших украинских солдат, разработал специальный защитный костюм для защиты солдат от атак дронов. Ширяев надеется, что его костюм лучше защитит его товарищей от разлетающихся в результате взрывов металлических фрагментов.

Реклама

Ширяев заявил Telegraph: «Россия работает быстрыми темпами над разработкой и использованием беспилотных систем, поэтому нам нужно быть к этому готовыми».

Майору Ширяеву в 2024 году было присвоено звание «Герой Украины» — самая высокая награда, которую президент Украины может присудить солдату.

Майор использует кевлар для защитного костюма

Защитный костюм, разработанный Ширяевым, изготовлен из специальной комбинации кевлара, термостойкого синтетического материала, который первоначально использовался в качестве заменителя стали в гоночных шинах, сообщает Telegraph. Кевлар легче традиционно используемых в бронежилетах керамических пластин и обеспечивает надежную защиту от осколков — артиллерийского снаряда, начиненного металлическими шарами.

Кроме того, локти, колени и лодыжки костюма усилены. Дизайнеры также работают над крепкими стельками для обуви.

Реклама

Антидроновый комбинезон имеет усиленную защиту локтей, колен и лодыжек

Полностью бронированные костюмы редко используются в армии, кроме специальных команд, таких как саперы. Они ограничивают мобильность и увеличивают риск перегрева.

«Пехота остается решающей»

Майор Ширяев начал свою карьеру в 2014 году во время войны на Донбассе, еще до того, как дроны стали широко использоваться. Сегодня они коренным образом изменили ведение войны.

Тем не менее, Ширяев считает: «Пехота остается решающей в войне. Дроны не заменяют солдат. Солдат управляет дроном, принимает решения и открывает огонь».

Напомним, в Украине погиб британский дронщик-виртуоз.

Реклама