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Герой Украины "Сумрак" сообщил, чем будет заниматься после увольнения из лицея им. Богуна

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Герой Украины "Сумрак" сообщил, чем будет заниматься после увольнения из лицея им. Богуна

Игорь Гордейчук и Рустем Умеров. Фото: Игорь Гордийчук/facebook.com

Генерал Игорь Гордийчук рассказал, что пошел на повышение.

Герой Украины генерал Игорь Гордийчук с позывным "Сумрак" рассказал, чем будет заниматься после увольнения с должности начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Гордийчук отметил, что пошел на повышение. Об этом он сообщил в Facebook.

"Встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Имел возможность поговорить с ним наедине. Перехожу на повышение на должность заместителяа начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского. Сообщил министру обороны о вызовах в сфере образования и о том, где нужно его внимание. Получил поддержку моего видения. Двигаюсь дальше", — написал генерал.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, Героя Украины генерала Гордийчука уволили с должности начальника лицея им. Богуна. Эта новость всколыхнула Сеть. Многие пользователи начали возмущаться, мол, увольнение несправедливо.

Отметим, что Игорь Гордийчук возглавил военный лицей имени Ивана Богуна в апреле 2016 года.

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Дата публикации
Просмотры
1325
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