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Герой Украины Валерий Залужный прокомментировал полученную награду

Герой Украины Валерий Залужный прокомментировал полученную награду

Президент Зеленский вручает Валерию Залужному орден "Золотая Звезда" / Фото: Сайт президента Украины

Экс-главком ВСУ назвал звание Героя большой честью и ответственностью.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которому присвоено звание Героя Украины, прокомментировал полученную награду.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Для меня большая честь получить звание Героя Украины. Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это Ваша награда, потому что именно вы – настоящие Герои!” — говорится в сообщении.

Экс-главком ВСУ заверил, что и дальше "с преданностью и благодарностью" будет служить Украинскому народу.

Как сообщалось ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В пятницу, 9 февраля, президент вручил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному орден "Золотая Звезда" и присвоил ему звание Героя Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты Америки в дальнейшем продолжат поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома Вооруженных сил генерала Валерия Залужного.

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