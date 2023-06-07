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ГЭС меняют режим работы из-за подрыва Каховского водохранилища

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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1065
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ГЭС меняют режим работы из-за подрыва Каховского водохранилища

ГЭС изменяют режим работы из-за подрыва Каховского водохранилища.

Режим работы ГЭС меняется, чтобы снизить поступление воды после подрыва Каховского водохранилища.

"Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Однако из-за продолжительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию. Поэтому на протяжении дня люди просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

Напомним, в оккупированной Новой Каховке по состоянию на утро 7 июня вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1065
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