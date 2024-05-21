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Гетманцев объяснил, кто получит право на "экономическое бронирование" от мобилизации

Гетманцев объяснил, кто получит право на "экономическое бронирование" от мобилизации

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев

В клуб "белого бизнеса" попадут предприятия, отвечающие трем критериям.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11084 о так называемом клубе "белого бизнеса", который касается налоговых проверок. В частности, предприятия, которые отвечают критериям клуба, могут получить право на бронирование сотрудников.

Детали законопроекта рассказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью OBOZ.UA.

"Отношение бизнеса к клубу, к сожалению, у нас субъективное и зависит от того, соответствует ли этот бизнес критериям для того, чтобы стать частью Клуба ", – говорит Гетьманцев.

По его словам, в него попадают маленькие, средние и крупные предприятия, которые отвечают трем критериям:

  • имеют налоговую нагрузку не меньше, чем в среднем по отрасли;
  • имеют зарплату не менее средней по отрасли в регионе;
  • не имеют налоговых правонарушений (налогового долга).

В то же время, для тех, кто не является членами Клуба белого бизнеса, вообще ничего не меняется.

"Но тех, кого раздражают условия для членов Клуба белого бизнеса, есть предложение: выполняйте условия и становитесь членом Клуба. Никакого маневра для налоговой, кого признавать членом Клуба, а кого нет, нет ", — добавил Гетьманцев.

Он объясняет, что речь не идет о том, что бизнес должен уплатить абсолютную сумму налога в бюджет и для кого-то это непосильная цифра.

Нет, речь идет о соотношении оборота и уплаченных налогов. Если у тебя налоговая нагрузка 5% от оборота, то не важно, у тебя за год оборот 1 млн грн или 100 млн грн, это все равно будет нагрузка в 5%. И если твоя налоговая нагрузка соответствует среднему в отрасли, то этот критерий уже выполнили", — добавил он.

Право на бронирование работников

Гетманцев добавил, что сейчас рассматривается возможность ко второму чтению включить для членов Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников.

"Это будет модель экономического бронирования", – сказал он.

Ранее стало известно, что оборонный комитет Верховной Рады рассматривает две модели экономического бронирования. По этому вопросу ведется оживленная дискуссия.

Также Геьманцев рассказал, что на проведение мобилизации 2024 в бюджете заложено ориентировочно 720 млрд грн расходов.

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