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Стало известно, сколько работников госорганов получили инвалидность во время войны

Стало известно, сколько работников госорганов получили инвалидность во время войны

Фото: Даниил Гетманцев у Facebook

Нардеп анонсировал подачу запроса в СБУ.

С начала полномасштабного вторжения более 336 работников Государственной таможенной службы оформили инвалидность.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Нардеп обнародовал результаты своего запроса в отношении сотрудников государственных органов, получивших статус лиц с инвалидностью после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Согласно полученной информации:

  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала трех человек, двое из которых — женщины.
  • Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о двух лицах.
  • Госфинмониторинг не зарегистрировал ни одного случая.
  • Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) предоставила наибольшее количество — 264 мужчины и 72 женщины.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отказалась предоставлять данные, аргументируя это нормами Закона Украины «О защите персональных данных».

На основе этой информации Гетманцев анонсировал подачу дополнительного запроса в Службу безопасности Украины (СБУ).

Напомним, в Украине медико-социальные экспертные комиссии приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица с 1 января 2025 года, их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам.

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