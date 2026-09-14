Гетманцев отреагировал на слухи о назначении генпрокурором: что сказал нардеп

Займет ли Гетманцев должность генпрокурора

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Утром 14 сентября в СМИ начали распространять сообщения о том, что должность генерального прокурора готовят якобы для Данила Гетманцева. Он сразу же опроверг эти упреки.

Об этом народный депутат Украины и глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

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Гетманцев опроверг упреки о будущем назначении на должность генпрокурора

В частности, Гетманцев написал, что «не с нашим счастьем» увидеть его в должности генерального прокурора Украины.

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«Друзья, я в должности генерального прокурора — это страшный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самых недоброчестных прокуроров. Особенно со спецпенсией», — пишет Гетманцев.

Он добавил, что пока о таком назначении речь не идет. В то же время он назвал условие, при котором мог бы подумать о такой должности:

«Поэтому пока нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет также настойчиво продвигать своего кандидата, обещаю подумать», — написал нардеп.

Зеленский об отставке генпрокурора

Напомним, генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. Сам Кравченко ранее подал заявление об увольнении на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген» по поводу крышевания колл-центров с участием прокуроров, заявив, что эта операция была направлена не только против него.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное подозрение и заявил, что у генпрокурора есть только один путь — немедленная отставка. Глава государства сообщил в своем Telegram-канале, что лично озвучил это Кравченко, и призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

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