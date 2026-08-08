Гибель 3-летнего ребенка на Киевщине и удар по столице: Зеленский отреагировал на ночной террор РФ

Атака на Киевщину и Киев 8 августа: Зеленский рассказал о погибших и раненых

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последствия очередных массовых обстрелов по Украине 8 августа и призвал международное сообщество усилить давление на РФ и немедленно передать дополнительные системы ПВО.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Зеленский подтвердил, что сегодня ночью ударами дронов Россия убила трех человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их 3-летнего внука.

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Еще четверо госпитализированы: родители ребенка и его 15-летний брат и сосед, пришедший на помощь семье и раненный во время повторного удара. У пострадавших — термические ожоги, обломочные ранения.

«Это был обычный жилой дом. Не могли этого не знать россияне», — отметил президент.

Был также удар шести баллистических ракет по гражданской инфраструктуре в Киеве. На сегодня известно об одном погибшем человеке. Кроме того, под обстрелом находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

По словам Зеленского, Украина, Европа и Америка давно стремятся остановить войну, в то время как Путин делает все возможное для ее продолжения, опираясь на дроны и баллистические ракеты.

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«Требуется больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику. И обязательно нужно больше защиты для наших людей. Антиболистика, ракеты-перехватчики к Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и нашим F-16 — все это работает и помогает защищать жизнь, когда она здесь, в Украине, а не где-то на складах, в тысячах километрах от российских ударов против жизни», — подытожил Зеленский.

Удар по Киеву и Киевщине 8 августа

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киев, Киевщину и другие регионы Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.

В частности, после атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары — на Оболони горят резервуары с топливом. По данным столичных властей, в Киеве один человек погиб, а четверо получили травмы.

В Киевской области в результате атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок.

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