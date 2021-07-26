Гибель 4-летнего мальчика после падения в фонтане в Днепре: как выглядит опасное развлечение

Гибель 4-летнего мальчика после падения в фонтане в Днепре: как выглядит опасное развлечение

Перед фонтаном не стоят предупреждающие о запрете купания знаки.

В Днепре дети продолжают купаться в фонтане, в котором недавно смертельно травмировался 4-летний мальчик. На территории сквера, где произошел инцидент, не установлены предупреждающие об опасности знаки.

Фотографии места, в котором травмировался ребенок, опубликовало издание "Информатор".

На снимках видно, что в воде уже после случившегося продолжают купаться дети. За детворой в это время наблюдают родители. В самом же фонтане из воды выглядывают конструкции, на одну из которых и налетел ребенок. При этом опасность представляют не только ниппели и трубы, но и сама отделка фонтана, на которой без труда можно поскользнуться.

Примечательно, что в 10 метрах от фонтана находится детская площадка, однако детвору все равно тянет к искусственному водоему, в котором купаться нельзя.

Напомним, что 4-летний мальчик поскользнулся в воде и упал на металлический ниппель. В результате чего он получил серьезную травму промежности. Медики пытались спасти ребенка, однако сделать этого не удалось.

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