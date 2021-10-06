Гибель 7-летнего мальчика из Украины в Польше: появились новые подробности относительно отца, который совершил резню

По словам жены мужчины, который устроил резню, он проходил курс лечения у психиатра.

В Тарнове в Польше мужчина порезал ножом жену и сына. В результате 7-летний мальчик умер от полученных ран. Сам мужчина незадолго до этого проходил психиатрическое лечение.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.radiozet.pl.

Прокуратура города Тарнув начала расследование домашнего конфликта в семье украинцев, в результате которого погиб 7-летний мальчик Максим.

По данным следствия, отец мальчика напал на семью. Он ранил своего ребенка, а также свою жену и себя. Затем он выпрыгнул из окна второго этажа и пытался убежать.

Известно, что мужчина проходил психиатрическое лечение. Это подтвердила его жена, которая пережила нападение и уже была допрошена.

"По словам женщины, "муж обнял ее и ребенка утром, потом достал нож и напал", — рассказал прокурор Мечислав Сеницкий из районной прокуратуры в Тарнуве.

Допрос нападающего, который пережил падение со второго этажа, произойдет лишь тогда, когда это позволят врачи.

Глава семьи уже несколько лет легально работает в Польше. В мае он привез сюда жену и ребенка из Украины.

Напомним, что в Польше в жуткой ДТП погибли трое украинцев.. Среди них супружеская пара — 25-летний Василий и 23-летняя Дарья из Житомира.

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