Гибель 7-летнего мальчика в Черкассах: стали известны новые результаты экспертиз

В полиции причиной смерти ребенка называют черепно-мозговую травму.

В Черкассах расследуют причины смерти 7-летнего мальчика, которого доставили в больницу с травмами. Сейчас известны результаты двух судебно-медицинских экспертиз.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина.

Причиной смерти ребенка называют черепно-мозговую травму, которая привела к кровоизлиянию и была осложнена полиорганной недостаточностью.

По заключению экспертизы, исключается вероятность получения травмы в результате самоповреждения и в результате падения из положения стоя, падая на выступающую плоскость или поверхность. Также не исключено, что ребенок упал с высоты до двух метров.

"Относительно ран ушей, губы и полового органа, они могли образоваться от укусов животных. При этом исключено, что синяки, ссадины и раны на теле ребенка образованы от тушения окурков, действия электрического тока или отравления. В то же время исключено, что ребенок сам так "расчесала" себе эти раны или что это была инфекционная болезнь", — отметил Воронин.

Также решается вопрос о назначении комиссионной экспертизы, поскольку по словам врачей, ребенка можно было спасти, если бы его вовремя доставили в лечебное учреждение.

В общем, отметил Воронин, опросили более 900 человек, в том числе и работников "скорой", врачей, принимавших мальчика в больнице, соседей, учеников и учителей. Следователи провели пять обзоров, три из них — места проживания ребенка, изъяли мобильные телефоны членов семьи ребенка.

Правоохранители также исследовали условия проживания младшей сестры мальчика. Их признали безопасными.

Александр Воронин отметил что с сестренкой мальчика работал психолог. И добавил, что правоохранители публично обращались к возможным свидетелям происшествия, однако спустя две недели так никто и не обратился.

Напомним, что в Черкассах полиция расследует причины травм и гибели 7-летнего мальчика, которого в состоянии комы доставили в больницу со двора его бабушки и дедушки.

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