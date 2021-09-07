Гибель 7-летнего мальчика в Черкассах: в полиции сообщили новые детали

Причины травм у ребенка определят экспертизы.

В Черкассах полиция расследует причины травм и гибели 7-летнего мальчика, которого в состоянии комы доставили в больницу со двора его бабушки и дедушки. По информации начальника полиции Черкасс Владимира Матющенко, явных следов собачьих укусов на теле ребенка не было.

Об этом он сообщил на заседании исполнительного комитета Черкасского горсовета, передает "Про все".

Глава местной полиции доложил, что вчера, 6 сентября, тело умершего мальчика передали на вскрытие. Экспертизы должны определить, есть ли повреждения на теле ребенка последствиями укусов собак или они были нанесены при других обстоятельствах.

"Вопрос на ответ, можно было спасти ребенка, даст нам эксперт, который проводит экспертизу и вскрытие. По анализам станет известно, является слюна собак в крови — если они были задействованы в травмах животные, это покажут экспертизы. На сегодня известно, что ребенок в больницу попала уже с пролежнями. Это означает, что он лежал неподвижно около 5 суток. Смерть ребенка наступила от травмы головы", — отметил правоохранитель.

Он также подтвердил, что семья мальчика действительно имела конфликты с соседями.

Напомним, что в Черкассах в больнице умер 7-летний Андрюша, который две недели находился в коме после того, как его доставили в медучреждение с дома бабушки. У ребенка были многочисленные травмы, ушибы, недостающие части ушей, губы и полового органа.

Новости Украины: в Черкассах умер 7-летний мальчик, который две недели был в коме

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