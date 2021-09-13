Гибель 7-летнего мальчика в Черкассах: жители требовали справедливого расследования под стенами прокуратуры

Участники акции требовали взять под стражу мать и отчима ребенка.

В Черкассах под зданием областной прокуратуры сегодня состоялся митинг. Его участники требовали справедливого расследования по делу о гибели 7-летнего мальчика.

Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 13 сентября, у здания областной прокуратуры в Черкассах собрались несколько граждан, требовавших справедливого и комплексного расследования по делу погибшего 7-летнего мальчика.

"Должна быть проверка всех заведений, где училась ребенок. Знаем, что писали заявление о том, что ребенка били еще год назад. По моему мнению, родители тоже виноваты. В деле есть много свидетелей, но они боятся говорить. Почему? Это уже должна разбираться полиция и прокуратура", — отметила организатор акции Татьяна Кобец.

Участники акции также требовали взять под стражу мать и отчима ребенка, а также проверить социальные службы.

фото: Укринформ

К собравшимся вышел прокурор Дмитрий Чустрак.

"Суд решил, что заседания будут закрытыми. Прокуратура за это не отвечает. Как только возникнет возможность разгласить какие-то данные, это сразу будет сделано. Позже, когда не будет тайны следствия — проинформируем, о чем общались мать с отчимом. Говорить о результатах досудебного расследования будем после конкретных следственных действий. может, следствием будут установлены другие обстоятельства и тогда квалификация может быть изменена", — отметил Чустрак.

Напомним, что 24 августа в областную детскую больницу доставили 7-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У ребенка отсутствовала часть губы, уши и полового органа. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Бабушка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался. Родители ребенка во время трагедии находились в Киеве.

5 сентября мальчик умер, не приходя в сознание.

Полиция открыла два уголовных производства.

Новости недели: 7-летний мальчик из Черкасс умер в больнице от многочисленных травм

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