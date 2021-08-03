Гибель белорусского активиста Шишова: Зеленский взял дело под личный контроль

В Офисе президента пообещали внимательно следить за выводами полиции.

Гибель главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным во вторник, 3 августа, в одном из парков Киева, будут расследовать под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров Офис президента внимательно следит за выводами полиции.

"Мы внимательно следим за выводами полиции, президент, конечно, держит это дело на контроле", — заверил представитель Зеленского.

По словам Никифорова, в этой ситуации Украине важно показать свою поддержку народа Беларуси. "Нам очень важно, чтобы белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года (акций протеста против Лукашенко после выборов, — Ред.) приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности", — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что пока ничего неизвестно о причастности спецслужб к этому случаю, если такая информация появится, тогда будет соответствующая реакция Зеленского.

Напомним, что полиция рассматривает две версии гибели Виталия Шишова, среди которых - имитация самоубийства для сокрытия умышленного убийства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста и заявил, что Украина сделает все возможное для расследования.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку