Гибель блоггерши Анны Жук в страшном ДТП: полиция объявила о подозрении ее мужу

Водитель легкового автомобиля, который столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Харьков, из-за чего погибла популярная харьковская блоггерша Анна Жук сообщили о подозрении. Известно, что за рулем внедорожника находился ее муж Владимир.

Об этом сообщило "Общественное" со ссылкой на спикера полиции Полтавской области Юрия Сулаева.

По его словам, мужчине, находившемуся за рулем легковушки, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Гибель блоггера Анны Жук

Украинская блоггерша Аннет погибла в страшной аварии 24 января. По предварительной информации следствия, за рулем автомобиля Lexus находился мужчина 1999 года рождения. Иномарка влетела в грузовик, находящийся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги. Блоггерша скончалась сразу на месте ДТП.

В аварии выжил ее муж Владимир и старший сын. Владимир, который во время инцидента находился за рулем и врезался в грузовик, долгое время в шоковом состоянии и травмами находился под наблюдением врачей.

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