Гибель бойца ТРО на границе с Белорусью: его подразделение перебросили под Бахмут

В ВСУ уверяют, что передислокация подразделения не связана с трагическим инцидентом, родственники же уверены в противоположном.

Подразделение 100 бригады ТРО, в котором при загадочных обстоятельствах погиб боец Сергей Панасюк, внезапно перевели из-под белорусской границы под Бахмут.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на родственников Панасюка и бойцов из его подразделения.

По мнению родных погибшего, внезапная передислокация связана с тем, что правду об обстоятельствах смерти мужчины хотят скрыть.

По их словам, 1 марта, через несколько дней после гибели Панасюка (военный погиб 25 февраля – Ред.), его собратьев срочно начали перебрасывать на Бахмутское направление.

"Перевозили с серьезным сопровождением, многим не дали даже проститься с родными", – отметили родственники Панасюка.

Также родственники жалуются, что военных якобы отправили без должной экипировки, так что им пришлось срочно собирать средства на тепловизоры, амуницию и т.д.

Что говорят в ВСУ

В Северном объединенном прес-сцентре ВСУ сообщили журналистам издания, что воинскую часть, в которой служил Сергей Панасюк, действительно передислоцировали на Восток, но сделали это планово и такое решение не связано с трагическим инцидентом.

Что касается гибели бойца на белорусской границе, то пока не окончено расследование, комментировать инцидент военные отказались. Следствие ведут правоохранительные органы. Об этом заявил спикер управления ТРО "Север" Виталий Кириллов в комментарии "24 каналу".

Что известно о гибели терробороновца на белорусской границе

Напомним, что 25 февраля на украинско-белорусской границе погиб 33-летний военнослужащий терробороны Волыни Сергей Панасюк – ветеран АТО, который прошел Иловайск и воевал на Донбассе еще до 2022 года.

Сестра погибшего, Олеся Панасюк в соцсетях написала, что ее брата "убила вражеская пуля". Женщина утверждает, что 25 февраля произошла перестрелка с вражеской ДРГ.

В то же время полиция заверили, что выстрелы производились не со стороны Беларуси.

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