Гибель британского военного на полигоне в Украине: что о нем известно (фото)

Младший капрал Джордж Гули со своей собакой Мейбл / © Министерство обороны Великобритании

Реклама

Британским военным, который 9 декабря погиб на полигоне в Украине во время испытаний нового оборонительного оружия, был 28-летний младший капрал Парашютного полка Джордж Гули.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

«Младший капрал Гули погиб в трагической аварии, наблюдая, как украинские войска испытывают новую оборонительную способность вдали от линии фронта», — говорится в сообщении.

Реклама

12 февраля 2026 года британскому военному должно было исполниться 29 лет. В январе следующего года он должен был получить звание капрала.

Джордж Гули вступил в ряды армии в ноябре 2015 года, обучаясь в Учебном центре пехоты в Каттерике, после чего присоединился к Парашютному полку.

«Младший капрал Гули был исключительным солдатом и впечатляющим младшим командиром с большим оперативным опытом. Он быстро продвигался по ключевым курсам повышения. Он закончил курс младших унтер-офицеров Парашютного полка в октябре 2020 года, получив награду и повышение до звания младшего капрала», — сообщили в британском Минобороны.

Ранее он служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.

Реклама

Командир роты, в которой служил Джордж Гули, назвал его «образцом профессионализма» и «прирожденным солдатом», который устанавливал стандарты для других.

Министр обороны Великобритании выразил соболезнования родным, друзьям и близким погибшего солдата.

«Трагическая смерть Джорджа напоминает нам о мужестве и преданности, с которыми наши выдающиеся Вооруженные Силы ежедневно служат, защищая нашу страну», — сказал он.

Напомним, ранее во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик - старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.