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Гибель девочки на батуте в Николаеве: владелицу аттракциона отпускают под залог

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Гибель девочки на батуте в Николаеве: владелицу аттракциона отпускают под залог

Владелице батута в Николаеве, где погиб ребенок, суд разрешил выйти из СИЗО под залог / Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Предпринимательница может выйти на свободу на период расследования, если оплатит 134 тыс. грн залога.

Владелице батута в Николаеве, на котором погибла 4-летняя девочка, областной Апелляционный суд разрешил выйти из СИЗО под залог.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Так, суд 25 мая смягчил николаевской предприниматели меру пресечения в виде содержания под стражей, позволив выйти на свободу под залог в размере 134 тыс. грн.

Защитник подозреваемой просил изменить ей меру пресечения, заявляя о безосновательности рисков, из-за которых суд отправил подзащитную в СИЗО. Адвокат утверждал, что женщина не пыталась скрыться от правоохранителей и сама прибыла на место происшествия. Сама же подозреваемая пообещала сотрудничать со следствием.

В то же время прокурор просила оставить в силе предыдущее решение суда.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу частично и оставил подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, но предоставил возможность выйти из СИЗО, внеся залог в размере 134 тыс. грн.

Что известно о гибели девочки на батуте в Николаеве

В Николаеве на детской площадке городка "Сказка" 13 мая 4-летняя Лера играла на надувном батуте и запуталась в петлях. Ребенок погиб, по предварительным данным, в результате удушения.

На следующий день правоохранители задержали владелицу батута. Ей объявили подозрение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей или другие тяжкие последствия. А 17 мая суд взял подозреваемую под стражу. Ей грозит до восьми лет заключения.

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Дата публикации
Просмотры
871
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