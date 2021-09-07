Гибель горняков в ОРЛО и вспышка вируса Nipah в Индии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- На оккупированной территории Луганской области в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Вознесеновке погибли девять человек. Читать дальше ->
- Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, которые вызвали пожары в Шаар ха-Негеве. Читать дальше ->
- Американского актера Майкла Кеннета Уильямса, который сыграл Омара Литла в сериале "The Wire" ("Прослушка"), нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке. Читать дальше ->
- В Индии число людей с симптомами вируса Нипа (Nipah или NiV), от которого недавно умер 12-летний мальчик, выросло до 11. Читать далее ->
- Киев во время переговоров с партнерами из Вашингтона выступил с инициативой создать зону свободной торговли между Украиной и США. Читать дальше ->