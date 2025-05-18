Гибель гражданского в ТЦК в Харькове: в ОК "Восток" отреагировали на скандал

Гибель мужчины в ТЦК в Харькове / © ТСН.ua

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Начальника районного ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей из-за гибели гражданской на территории РТЦК и СП.

Об этом передает оперативное командование «Восток».

«12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай — погиб гражданский гражданин. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания. Командующим войсками оперативного командования „Восток“ назначено служебное расследование действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, которые предшествовали этому», — говорится в сообщении.

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Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей во время проведения расследования. Продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы.

Предварительное заключение правоохранителей — 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство, соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Командование оперативного командования „Восток“ оказывает всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения. В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также будут немедленно отстранены от исполнения служебных обязанностей», — заверили военные.

Напомним, что в Харьковском районном территориальном центре комплектования 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания. Однако в ТЦК уверяют, что не причастны к смерти выпавшего из окна третьего этажа мужчины.

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