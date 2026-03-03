Гибель и увечье из-за страха мобилизации: фатальный выбор семьи на Харьковщине

Скриншоты из видео 33-й отдельной механизированной бригады

В Харьковской области в прифронтовом селе семья с двумя детьми скрывалась от эвакуации из-за того, что отец уклонялся от мобилизации. Однако в результате удара России 22 февраля мужчина погиб, 33-летняя мать получила перелом позвоночника, 13-летняя дочь — тяжелые ожоги и, вероятно, потеря зрения.

Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков, передает «Суспильне».

Трагедия произошла в селе Новоосиново Купянского района Харьковщины.

Раненые дети и мать военные были эвакуированы уже из другого населенного пункта после недельного планирования операции.

По словам офицера, семью было сложно транспортировать из-за того, что было два лежачих человека, в том числе мать обоих детей — 13-летней и семилетней девочки. В связи с российским обстрелом и обвалом их дома она получила травму спины — перелом позвоночника.

Почему семья не уехала в более безопасное место

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская рассказала, что впервые женщина с детьми уехала в 2023-2024 году, когда была принудительная эвакуация семей с детьми, а мужчина остался в Новоосиновом. Однако впоследствии мать с детьми вернулась к отцу домой.

«Никто не знал, где они. Они переезжали из одного дома в другое, но все время оставались в Новоосиново. Муж действительно уклонялся от мобилизации, поэтому он не уезжал. А она с детьми к нему вернулась. О том, что они там все, никто не знал: не было ни заявок на эвакуацию, ни вызовов на 102. До нас вообще не доходила информация, что они там до того момента, пока не прилетело в их дом», — утверждает Соболевская.

Напомним, что в Украине был принят законопроект об обязательной эвакуации несовершеннолетних из зон боевых действий.