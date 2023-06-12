Гибель курсантов-спасателей в Харьковской области: начальник кафедры приказал разбирать снаряд

Из-за гибели двух курсантов-спасателей заведующему кафедрой одного из учебных заведений на Харьковщине сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в Харьковском районе 31 мая погибли два курсанта-спасателя, которым было 22 и 21 год, в результате взрыва артснаряда калибром 152 мм. Также 20-летний курсант получил ранения. Несчастный случай произошел в помещении общежития, где живут и учатся курсанты.

"Установлено, что начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты. Впоследствии подозреваемый дал студентам указание разобрать боевой запас — сроком до 6 июня. Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе, не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что согласно должностной инструкции начальник этой кафедры, в частности, контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности в учебных помещениях кафедры и полного исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начальнику кафедры вуза сообщено о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Гибель курсантов

В Харьковской области 31 мая погибли два курсанта , которые учились на третьем курсе, одному было 20, другому — 21. Они разбирали снаряд, чтобы сделать из него муляж, и погибли.

От работы отстранены четыре преподавателя Национального университета гражданской защиты Украины. Началось служебное расследование.

Момент взрыва попал на видео: двое курсантов погибли в университете из-за приказа

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