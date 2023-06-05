Гибель курсантов в Харьковской области: стала известна предварительная версия взрыва

Взрыв в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования в Харьковской области, раздавшийся 31 мая, произошел в самом помещении учебного корпуса. В результате двое молодых курсантов Университета гражданской защиты погибли. В настоящее время криминалисты и взрывотехники собрали вещественные доказательства, в том числе обломки, и дали версию причины трагедии. Предварительно известно, что взорвался артснаряд в САУ "Пион".

Об этом сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области.

"Наши следователи, криминалисты и взрывотехники уже работали на месте происшествия, собрали вещественные доказательства, в частности обломки — предварительно взорвался артснаряд в САУ "Пион". Следователи продолжают допросы свидетелей и ответственно собирают доказательства и всю информацию по этому событию. Устанавливают, откуда на втором этаже учебного здания взялся боевой снаряд и лиц, причастных к этой трагедии, — написал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Следователи, по его словам, работают и над остальными вопросами по этому делу, тщательно анализируя каждую деталь. Назначены все необходимые экспертизы.

Полное и беспристрастное расследование уголовного производства для того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности — это главная задача.

Напомним, в Харьковской области погибли два курсанта, которые учились на третьем курсе, одному было 20, второму — 21.

Трагедия произошла с курсантами Национального университета гражданской защиты Украины. Они разбирали снаряд, чтобы сделать из него муляж и погибли. В настоящее время из-за этого отстранены четыре человека.

Читайте также: