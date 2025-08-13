ТСН в социальных сетях

Украина
538
2 мин

Гибель людей из-за взрыва мины на Одесщине: ОВА обратилась к местным и отдыхающим

В Одесской области местные и туристы продолжают испытывать судьбу, купаясь в запрещенных местах.

Катерина Сердюк
Море / Иллюстративный фото

Море / Иллюстративный фото / © Pixabay

В Одесской ОВА обратились к людям из-за трагедии в море 10 августа. Хотя три человека погибли из-за взрыва мины на Одесщине, отдыхающие продолжают купаться в запрещенных местах.

Об этом сообщает Одесская областная государственная военная администрация.

«Несмотря на проделанную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих отметок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Будто ничего не произошло…», — отметили в ведомстве.

Как отметили в ОВА, море вынесло на берег фрагменты тел погибших. Это невозможно воспринимать спокойно.

«Мина в воде не жалко. Она не дает второго шанса. Ваша жизнь слишком ценна, чтобы пренебрегать правилами безопасности ради нескольких минут в воде», — отметили в ведомстве.

Жителей и гостей региона в очередной раз призывают:

  • не заходить в море в запрещенных местах;

  • не подходите к неизвестным предметам;

  • не игнорируйте наши объявления.

«Каждый такой случай пренебрежения — потенциально новая трагедия», — акцентировали в Одесской ОВА.

Напоминают, что есть четкий список безопасных локаций для оздоровления.

Берегите себя и своих родных. Не подвергайтесь опасности, когда этого можно легко избежать.

Напомним, 10 августа в курортной зоне Залива в Одесской области произошел взрыв мины. Погибли три человека.

В ГУНП в Одесской области сообщили, что мина взорвалась на пляже в Каролино-Бугаге, где в это время находились многие отдыхающие. По информации областной администрации, пляжи Залива официально не открыты для посетителей и пребывание там запрещено, хотя курорт продолжает принимать туристов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер констатировал, что мужчина погиб в Каролино-Бугаге. Еще мужчина и женщина — в Заливе. Все они взорвались на минах при купании в запрещенных для отдыха зонах.

