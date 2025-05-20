Гибель Максима Нелипы: стало известно, где он работал до войны

Максим Нелипа

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Известный телеведущий Максим Нелипа до начала полномасштабной войны в Украине работал на госпредприятии «Экоцентр» в Чернобыле. Павший на фронте защитник занимал должность инженера-программиста.

Об этом стало известно из заявления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

«С глубокой болью и грустью сообщаем о гибели инженера-программиста 1 категории группы автоматизированных систем радиационного контроля отдела автоматизированных систем управления радиационного контроля измерительного центра радиационно-экологического мониторинга и радиационно-дозиметрического контроля Государственного специализированного предприятия «Экоцентр» Максима Нелипы», — говорится в сообщении ГАЗО.

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Там добавили, что Нелипа в 2001 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «Приборы и системы неразрушающего контроля». До работы на ГСП «Экоцентр» работал инженером-программистом 2 категории в научно-производственном предприятии «ОМИТех» в Киеве.

Свою работу на ГСП «Экоцентр» Нелипа начал 8 июля 2020 года, заняв должность инженера-программиста 1 категории.

«В соответствии со своими должностными обязанностями Максим Нелипа выполнял задачи по обеспечению бесперебойной работы комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения (КСРМиРП) предприятия в направлении инсталляции, наладки и оптимизации системного программного обеспечения, прикладных программ и осуществлял их сопровождение, работал над внедрением информационно-телекоммуникационных систем», — указано в заявлении ГАЗО.

Отмечается, что Нелипу отличал современный подход к решению вопросов. Он активно использовал свой инженерный потенциал и знания для эффективного решения задач, проявлял инициативу в оптимизации и совершенствовании работы предприятия.

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Как Нелипу вспоминают коллеги?

Гендиректор ГСП «Экоцентр» Сергея Киреев отзывается о Нелипе как о добросовестном работнике, хорошем коллеге, который всегда приходил на помощь, когда какая-то из программ выходила из строя.

Коллеги говорят, что рядом с Нелипой они никогда не чувствовали его «звездности». Телеведущий общался со всеми на равных, вместе со всеми в понедельник ездил на «рабочем» автобусе из Киева в зону отчуждения, а в четверг возвращался из Чернобыля обратно в Киев. Как и другие работники, Нелипа питался в столовой «Энергетик».

В марте 2022 года Нелипу призвали в ВСУ в звании лейтенанта. Защитник получил ранение, прошел лечение и снова вернулся в армию.

Напомним, Нелипа погиб на фронте 12 мая 2025 года. Он был был актером, телеведущим программ «Кто там», «Проиграй миллион» и «Подъем», играл в КВН и участвовал в съемках коллектива «Дизель Шоу».

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В последнее время Нелипа воевал в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. За образцовые достижения был назначен командиром роты.