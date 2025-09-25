- Дата публикации
Гибель мэра Днепрорудного Матвеева в плену РФ: появились жуткие детали
Мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев, которого россияне похитили 13 марта 2022 года, умер от бесчеловечных пыток во время так называемой «приемки».
Мэр города Днепрорудное Запорожской области Евгений Матвеев скончался в СИЗО №3 города Кизел Пермского края России.
Об этом рассказали двое освобожденных из плена военнослужащих, передает «Следство.Инфо».
Двое военнослужащих, освобожденных из российского плена в этом году, рассказали журналистам издание о том, что мэра Днепрорудного Евгения Матвеева до смерти избили во время так называемой приемки в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ. Их также содержали в этой тюрьме
«[В Кизеле] забили мэра Днепрорудного. И там спустя пару дней он скончался от побоев. — То есть, он пробыл эту „приемку“, а потом пошел в камеру? — Да. Скорее всего, занесли его в камеру, а не ушел», — говорит военный Даниил, обменянный в апреле 2025-го.
Точная дата смерти Евгения Матвеева остается неизвестной.
В издании напомнили, что в феврале 2022-го Матвеев вместе с горожанами пытался не пропустить российских военных в город.
«Общество выходило, организовывалось, и он возглавлял это все. Было несколько блокпостов, чтобы не допускать военных сюда. Мы надеялись, что людей услышат и военные вернут назад, потому что мы были проукраинской позиции. Евгений Сергеевич знал каждого и лично объезжал эти блокпосты. Когда военные [РФ] зашли в город, была опасность, что могут стрелять в людей, стоявших на блокпостах. Он решил мирным путем это воплотить. Пошел на переговоры», — отметила жительница Днепрорудного Анна.
Напомним, он был взят в плен 13 марта 2022 года. Враги, тогда уже оккупировавшие Днепрорудное, заблокировали въезд в город, задержали автобус непосредственно сотрудников железорудного комбината. Он пытался вызволять сотрудников.
Матвеев погиб в российском плену в феврале 2024 года. Его тело было возвращено в Украину с признаками насильственной смерти в конце 2024 года.