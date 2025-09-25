Гибель мэра Днепрорудного Матвеева в плену РФ: появились жуткие детали

Евгений Матвеев

Мэр города Днепрорудное Запорожской области Евгений Матвеев скончался в СИЗО №3 города Кизел Пермского края России.

Об этом рассказали двое освобожденных из плена военнослужащих, передает «Следство.Инфо».

Двое военнослужащих, освобожденных из российского плена в этом году, рассказали журналистам издание о том, что мэра Днепрорудного Евгения Матвеева до смерти избили во время так называемой приемки в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ. Их также содержали в этой тюрьме

«[В Кизеле] забили мэра Днепрорудного. И там спустя пару дней он скончался от побоев. — То есть, он пробыл эту „приемку“, а потом пошел в камеру? — Да. Скорее всего, занесли его в камеру, а не ушел», — говорит военный Даниил, обменянный в апреле 2025-го.

Точная дата смерти Евгения Матвеева остается неизвестной.

В издании напомнили, что в феврале 2022-го Матвеев вместе с горожанами пытался не пропустить российских военных в город.

«Общество выходило, организовывалось, и он возглавлял это все. Было несколько блокпостов, чтобы не допускать военных сюда. Мы надеялись, что людей услышат и военные вернут назад, потому что мы были проукраинской позиции. Евгений Сергеевич знал каждого и лично объезжал эти блокпосты. Когда военные [РФ] зашли в город, была опасность, что могут стрелять в людей, стоявших на блокпостах. Он решил мирным путем это воплотить. Пошел на переговоры», — отметила жительница Днепрорудного Анна.

Напомним, он был взят в плен 13 марта 2022 года. Враги, тогда уже оккупировавшие Днепрорудное, заблокировали въезд в город, задержали автобус непосредственно сотрудников железорудного комбината. Он пытался вызволять сотрудников.

Матвеев погиб в российском плену в феврале 2024 года. Его тело было возвращено в Украину с признаками насильственной смерти в конце 2024 года.