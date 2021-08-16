Гибель мэра Кривого Рога: спецназовец указал на важную деталь на фото с места происшествия

У гражданского оружия, к которому принадлежит карабин "Сайга" — своя специфика.

В Кривом Роге расследуют гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова. Мэра нашли с пулевым ранением на пороге его дома, а у него лежал его карабин.

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Как сообщает "Телеграф", один из спецназовцев ВСУ, который пожелал остаться анонимным, обратил внимание на важную деталь того, как лежал карабин "Сайга", из которого, возможно, был произведен выстрел.

Дело в том, что длинный приклад способствует точности стрельбы в положении от плеча что, очевидно, не нужно при близком выстреле для совершения самоубийства, и может быть истолковано как косвенное свидетельство убийства чиновника.

"Согласно украинскому законодательству стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складным прикладом, как изображена на фото "Сайга", оборудуется специальной блокировкой при сложенном прикладе. Это делается для того, чтобы преступник, завладевший подобным гражданским оружием не имел бы возможности провести скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом. В действенности подобного ограничения я имел возможность убедиться на одном из полигонов, на который поехал с товарищем для стрельбы из купленной "Сайги". Привыкнув к армейским образцам, я попытался выстрелить из карабина со сложенным прикладом, однако мне это не удалось. Сначала решил, что оружие сломалась, но на деле сработала блокировка ", — рассказал украинский спецназовец.

Напомним, что сейчас правоохранители рассматривают три версии гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлова: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также не исключается и доведение до самоубийства.

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