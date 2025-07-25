Гибель нардепа Рущишина в ДТП: появились подробности аварии (фото)

Место ДТП / © Государственное бюро расследований

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Вечером 24 июля на трассе Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области погиб народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Рущишин.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и ГБР.

Как предварительно установило следствие, мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился парламентарий, врезался в прицеп трактора, которым управлял местный житель. Авария произошла в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи.

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На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа ГБР. Правоохранители осмотрели место инцидента, зафиксировали следы столкновения, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Расследованием занимается ГБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

В ГБР заверили, что следствие будет объективным, и выразили соболезнования семье погибшего.

Место ДТП / © Государственное бюро расследований

Место ДТП / © Государственное бюро расследований

Место ДТП / © Государственное бюро расследований

Ранее мы сообщали, что в возрасте 57 лет погиб народный депутат IX созыва Ярослав Рущишин. Нардеп от партии «Голос» погиб в ДТП.

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Недавно стало известно о гибели командира Объединенной штурмовой бригады НПУ «Лють» в ДТП в Донецкой области.

Также сообщалось, что вблизи Кривого Рога в аварии с участием мотоцикла и автомобиля Hyundai погиб 48-летний фотограф Давид Дубницкий.