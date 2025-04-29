Гибель пары подростков во Львове: СМИ назвали вероятную причину

Место трагедии во Львове / © ГУ НП у Львівській області

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К смерти молодых парня и девушки могла привести опасная игра в соцсети, финальная цель которой — самоубийство.

Подробности гибели молодой пары рассказал товарищ погибшего, говорится в сюжете НТА.

Он рассказал, что парень был дружелюбным и компанейским, никаких поведенческих расстройств у него не наблюдалось.

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«Всегда с ним было все хорошо. Никакого буллинга от одноклассников он не испытывал. Со всеми хорошо общался», — рассказал молодой человек.

Дата публикации 21:35, 29.04.25 Количество просмотров 37 Видео с места трагедии во Львове, где погибла пара подростков

Также он сообщил, что последние несколько дней перед трагедией погибший был в хорошем настроении. А его девушка приехала два дня назад из Ивано-Франковска.

В частности, молодой человек предположил, что к этой трагедии могут быть причастны так называемые «Игры смерти», вроде «Синего кита».

«Был в последние дни в хорошем настроении. Последнее известно, что им шел какой-то звонок из неизвестного номера в Телеграмме. Возможно, это какая-то игра, как был «Синий кит», – рассказал очевидец.

Напомним, 29 апреля, на улице Княгини Ольги во Львове два подростка выпали с балкона многоэтажки.

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