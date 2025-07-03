Гибель пилота F-16 Максима Устименко: стали известны обстоятельства трагедии

Похороны Максима Устименко. / © Associated Press

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Ночью против 29 июня во время атаки РФ пилот истребителя F-16 Максим Устименко сбил семь "Шахедов". После повреждения самолета шансов выжить у него не было.

Об этом сообщил заместитель командующего воздушным командованием "Запад" Олег Захарчук во время церемонии прощания с погибшим пилотом, информирует "Главком" .

По его словам, в ту ночь на Левобережье страны было очень много российских беспилотников. Чтобы отразить воздушную атаку, Воздушные силы ВСУ задействовали зенитно-ракетные войска, ПВО, вертолеты, самолеты F-16.

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"Почему, как правило, гибнут лучшие? Ведь именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент - левобережная часть Украины была буквально покрыта "Шахедами". Их было очень много", - подчеркнул заместитель командующего ПВК "Запад".

Что именно повлекло за собой повреждение самолета и гибель летчика, выяснит расследование, добавил Захарчук. Он подчеркивает, будь у Устименко хотя бы один шанс выжить, то он обязательно им воспользовался бы как грамотный и талантливый пилот.

"К сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвлечь уже имеющий повреждение самолет от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом - это очень тяжелое дело. Но пилот это выполнил. Он действительно герой", - добавил Олег Захарчук.

Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения масштабной российской ракетно-дроновой атаки погиб летчик 1-го класса, подполковник Воздушных сил Украины Максим Устименко. Он выполнил боевую задачу на самолете F-16 и сбил семь воздушных целей.

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Погибшему пилоту президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и посмертно повысили до полковника.

В Киеве 3 июля простились с погибшим пилотом F-16 Максимом Устименко. К слову, он был однокурсником Андрея Пильщикова (Джуса), погибшего два года назад во время авиакатастрофы.

Дата публикации 19:41, 29.06.25 Количество просмотров 103 Не успел катапультироваться: подробности гибели пилота F-16, который спас сотни жизней этой ночью