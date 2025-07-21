Гибель пилота F-16 "Мунфиша": ДБР сообщило последние новости о расследовании авиакатастрофы

Алексей Месь. / © из соцсетей

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В августе прошлого года разбился истребитель F-16 и погиб летчик Алексей Месь "Мунфиш". Впрочем, до сих пор окончательно не установлены причины авиакатастрофы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в ответ на запрос LIGA.net .

Следователи ДБР ведут досудебное расследование по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Окончательные причины можно установить после получения и анализа всех выводов 12 судебных экспертиз и других собранных доказательств. В настоящее время выполнено только пять экспертиз.

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Пока что подозрений в этом уголовном производстве никому не было объявлено, подчеркивают в ДБР.

"Окончательные причины этой катастрофы и возможные причинные связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц или самого пилота орган досудебного расследования сможет сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств", - говорится в ответе.

Более подробную информацию о расследовании правоохранители не предоставили из-за тайны досудебного следствия.

Напомним, 26 августа 2024-го во время отражения одного из самых массовых ракетных ударов по штурвалу F-16 погиб летчик Алексей Месь. Заметим, что тогда для сбития российских ракет Украина впервые использовала эти истребители. В Воздушных силах отметили, что именно Алексей уничтожил три крылатых ракеты и один вражеский дрон.

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Тогда в СМИ появились сообщения о том, что причиной крушения F-16 мог стать "дружественный огонь" ПВО. "Голос Америки" со ссылкой на анонимный источник в Воздушных силах ВСУ заявил, что якобы рассматриваются разные версии, среди которых "дружеский огонь" своей противовоздушной обороны, техническая неисправность и ошибка пилота.

Дата публикации 21:10, 06.07.25 Количество просмотров 14 Они были Героями! Украина попрощалась с пилотом F-16 и полковником ВСУ