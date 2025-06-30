Гибель пилота F-16 Устименко: в Харькове в честь Героя назовут улицу

Максим Устименко

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В Харькове намерены назвать две улицы в честь Героев Украины. Речь идет о летчиках Максиме Устименко и Алексее Месе, которые положили свою жизнь ради других жизней.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Были летчиками самого высокого уровня

Он подчеркнул: оба погибли в небе, героически защищая нас украинцев, их покой и дома.

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Жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня при выполнении боевого задания. Алексей не вернулся с последнего боевого вылета 26 августа 2024 года.

"Оба были мастерами своего дела - летчиками высочайшего уровня и преданными собратьями. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И потому их имена навсегда останутся в истории нашего города", - отметил Терехов.

Детали о присвоении названий улицам сообщат впоследствии.

Героям слава!

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Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения масштабной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса, подполковник Воздушных сил Украины Максим Устименко . Он героически выполнил боевую задачу на самолете F-16, применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей.

Во время поражения последней цели самолет Максима получил серьезные повреждения и начал терять высоту.

«При эксплуатации последнего его самолета он получил повреждение и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в командовании.

Этот героический поступок спас жизнь многим людям, ведь пилот оттащил самолет как можно дальше от жилых кварталов.

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