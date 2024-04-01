Гибель помощника Залужного: будут судить полковника, подарившего боевые гранаты

Максимальная санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту гибели помощника бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Полковника Андрея Тимченко, подарившего боевые гранаты, будут судить.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Офицеру инкриминировано присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности, нанесение тяжкого телесного повреждения по неосторожности и незаконное обращение с оружием (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 119, ст. 128, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Гибель помощника Залужного: что известно

Напомним, в селе Чайки на Киевщине 6 ноября 2023 года в свой день рождения погиб помощник тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков.

Расследованием установлено, что в одном из подарков был ящик. В нем, среди прочего, находились 6 боевых гранат, подаренных сослуживцем, которые последний получил в воинской части во время исполнения обязанностей по военной службе.

Одну из гранат взял в руки сын военнослужащего. Забирая у ребенка боеприпас, офицер выдернул кольцо, спровоцировавшее взрыв. Его 13-летний сын был тяжело ранен,. 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.

Залужный подтвердил гибель своего подчиненного и заявил, что в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Жена Геннадия Частякова также заявила, что граната была в подарочном пакете.

По словам главы МВД Клименко, Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв. На месте происшествия правоохранители изъяли еще 5 подобных гранат.

Полицейские уже нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой сверток. По информации источников ТСН.ua, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову предоставил коллега – полковник Тимченко.

Ранее в ГБР рассказали, что Олег Тимченко не признает вину в убийстве коллеги Геннадия Частякова, а полиграф подтвердил, что злого умысла у подозреваемого не было. По словам советницы ГБР Татьяны Сапьян, Тимченко настаивает, что предупреждал Частякова о подлинности боеприпасов. Однако его слова опровергаются показаниями свидетелей.