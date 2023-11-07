Гибель помощника Залужного: кто будет расследовать дело и новые детали о нем

К квалификации производства добавилась еще одна статья – о "похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ".

Гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова в результате взрыва гранаты будет расследовать Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила Нацполиция.

В полиции проинформировали, что уголовное производство по взрыву гранаты, приведшему к гибели военнослужащего, было направлено в ГБР.

"Сегодня, 7 ноября, подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в с. Чайки в Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований", — говорится в заявлении полиции.

"Украинская правда" сообщила, что в пресс-службе ДБР подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что к квалификации производства добавилась еще одна статья — "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения".

Что известно о гибели помощника Залужного

Частяков погиб вечером 6 ноября в Киевской области в свой день рождения. А его 13-летний сын был тяжело ранен. Причиной гибели стал взрыв гранаты в одном из подарочных пакетов, которые принес майор с работы домой. Это был пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат.

Как рассказал глава МВД Игорь Клименко, по предварительной информации следствия, Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погиб помощник Залужного — взорвалась подаренная на День рождения граната

Читайте также: