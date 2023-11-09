Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении

Офицер без разрешения получил 8 ручных универсальных наступательно оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову.

Об этом говорится в сообщении ДБР.

Подозрение он получил по статье 263 Уголовного кодекса – приобретение, хранение и сбыт взрывных устройств без разрешения.

"Офицер получил без разрешения 8 ручных универсальных гранат DM 51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Затем он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, полицейские изъяли их", — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о гибели Геннадия Частякова

В Киевской области, в селе Чайки, 6 ноября погиб майор, помощник главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного Геннадий Частяков. Он погиб в свой день рождения в кругу семьи — в одном из подарков были гранаты. У Частякова остались жена и четверо детей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что Частяков принес домой подарочный ящик с гранатами.

Полиция нашла военного, подарившего гранаты помощнику Залужному. В МВД рассказали обстоятельства гибели Частякова: мужчина начал показывать одну из них сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сын майора взял в руки боеприпас и начал крутить кольцо. Затем Частяков забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо. Раздался взрыв. В квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Также полицейские обнаружили коллегу Частякова, подарившего ему боеприпасы. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты.

Основная версия гибели и помощника Залужного – несчастный случай.

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